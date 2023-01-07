السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يهنئ الأخوة الأقباط بكنيسة مارجرجس بعيد الميلاد المجيد

المحافظ والقيادة
المحافظ والقيادة خلال تهنئة الكنيسة

هنأ اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الأنبا بموا أسقف السويس وقيادات الكنيسة والأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وخلال اللقاء ألقى محافظ السويس كلمة أكد فيها على الترابط القوى بين طرفي الوحدة الوطنية بمصر مشيرا إلى تزامن الأعياد والمناسبات الدينية بين المسلمين والمسيحيين مما يضيف المودة والمحبة والاستقرار في وطننا الحبيب.

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وأشار إلى أننا نعيش في أعيادنا أجواء الألفة والمحبة التي تسود بين المصريين، لافتا إلى أن أي محاولة لشق الصف بين عنصري الأمة سيتصدى لها المصريين بفضل وعيهم. مؤكدا ان أعيادنا واحدة ولا يوجد فرق بين مسلم ولا مسيحي .

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كما وجه الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة للحضور، وقال إن الدين الإسلامي أمرنا بتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأقباط مصر خيرا حيث يعيش المصريين على أرض سلم وسلام دون أي تفرقة.

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وقدم الأنبا بموا أسقف محافظة السويس الشكر والتقدير للمحافظ والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والأحياء والمديريات وأهالي السويس على الحضور للتهنئة بهذه المناسبة الطيبة التي تسودها المحبة والود والترابط بين المصريين.

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مصر السويس عيد الميلاد المجيد تهنئة الاقباط

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