السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

60 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات البلاتينية ذات العائد 25%

الشهادات البلاتينية
الشهادات البلاتينية

قال هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن حصيلة بيع الشهادات البلاتينية لمدة سنة بعائد 25%، بلغت الآن نحو 60 مليار جنيه منذ طرحها ببنكي الأهلي المصري ومصر، موضحًا أنه تم تنفيذ أكثر من 70% منها، من خلال القنوات البديلة والإلكترونية. 

كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا عن إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة، بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريًا، اعتبارًا من 4 يناير.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

وأضاف أن كل الشهادات متاحة من خلال كل فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي، وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.

وكان البنك المركزى المصري قرر منذ أيام عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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