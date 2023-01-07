شبورة صباحًا وفرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح البـــاكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـــاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

وتتهيأ فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة، فضلًا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تمتد في الساعات المتأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 18 11

وادى النطرون 18 11

كفرالشيخ 19 11

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 19 11

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 11

نخل 18 06

كاترين 15 04

الطور 21 11

طابا 18 11

شرم الشيخ 22 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 08

سيوة 18 07

رأس غارب 21 14

الغردقة 22 14

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 23 14

أبورماد 24 13

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 10

بني سويف 20 08

المنيا 20 08

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 21 09

الأقصر 22 08

أسوان 23 10

الوادى الجديد 22 09

أبوسمبل 22 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 28 19

المدينة 23 15

الرياض 17 11

المنامة 19 16

أبوظبى 23 18

الدوحة 21 16

الكويت 19 08

دمشق 14 05

بيروت 18 14

عمان 13 04

القدس 13 06

غزة 18 12

بغداد 15 07

مسقط 24 20

صنعاء 23 07

الخرطوم 30 14

طرابلس 17 10

تونس 21 10

الجزائر 19 16

الرباط 20 11

نواكشوط 28 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 06 03-

إسطنبول 12 05

إسلام آباد 17 07

نيودلهى 21 08

جاكرتا 31 24

بكين 10 06-

كوالالمبور 30 23

طوكيو 12 03

أثينا 16 07

روما 16 12

باريس 11 06

مدريد 13 09

برلين 09 05

لندن 10 06

مونتريال 03- 06-

موسكو 14- 24-

نيويورك 04 01

واشنطن 06 03

أديس أبابا 24 07

م و س - ك ف.