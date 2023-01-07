مياه الفيوم: تركيب 18 ألف قطعة موفرة بدور العبادة الأهلية ومقرات الشركة

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة قامت بتركيب حوالي ١٨ ألف قطعة موفرة بدور العبادة الأهلية ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق ممثلة فى الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية ومقرات الشركة على مستوى المحافظة على مدار العامين الماضيين.

وأكد النجار أن ترشيد استهلاك المياه هو أحد أهم القضايا الحيوية التى تهتم بها الدولة فى ضوء النمو السكاني المتزايد وتعتبر القطع الموفرة أحد الوسائل التى تساهم فى ترشيد استهلاك بنسبة تصل الى ٤٠% وبالتالي توفير قيمة الاستهلاك بالفاتورة وذلك عن طريق خلط المياه المتدفقة بكمية من الهواء دون أن تضعف قوة المياه .

وأضاف أن القطع الموفرة هى قطع ذكية ومصنوعة من مواد صديقة للبيئة علاوة على أنها ذات قوة تحمل عالية، وأن الشركة توفرها للمواطنين من خلال مراكز خدمه العملاء وإدارة التسويق بالشركة .

وكان قد التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة مروي ياسين رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، لبحث ومناقشة كافة الآليات والاجراءات المتعلقة بإنشاء أول مدينة متكاملة لرعاية وإقامة مرضي الزهايمر، يطبق بها مبدأ الرعاية الشاملة طويلة الأجل نفسياً واجتماعياً وبيئياً وطبياً.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض العام وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور أحمد الفقي مستشار مجلس إدارة جمعية "الباقيات الصالحات".

خلال اللقاء، استعرضت رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، المخطط العام لمشروع إنشاء أول مدينة متكاملة لرعاية مرضي الزهايمر على أرض محافظة الفيوم، لمواجهة ذلك المرض، لافتة إلي أن تلك المدينة ستكون الأولي من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها ستكون بمثابة مقصداً علاجياً يُستخدم في نطاق السياحة العلاجية بالمحافظة.

ومن جهته، أشاد محافظ الفيوم، بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، جنباً إلي جنب مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بالعديد من القطاعات الخدمية والتنموية، لتلبية احتياجات المواطنين ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل.