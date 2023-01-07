بدء التحضيرات استعدادًا لتلقى العزاء فى وديع جورج وسوف بكنيسة مار نقولا (صور)

بدأت التحضيرات استعدادًا لتلقي العزاء في وديع جورج وسوف، بكنيسة مار نقولا الأشرفية.

جنازة وديع جورج وسوف

وبدأ القائمون على التجهيز بتحضير الصالة المخصصة للعزاء وتعليق المنشورات الإرشادية المتعارف عليها على الجدران.

وكشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام لبنانية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة وديع نجل الفنان الراحل، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وديع خضع يوم السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، لعملية تكميم المعدة وتغيير مسار للأمعاء وتمت بنجاح، وبالفعل خرج من المستشفى وتواجد في المنزل وكان يستعد للسفر خلال الفترة المقبلة إلا أن والدته السيدة شاليمار طلبت منه عمل فحوصات طبية للتأكد من أن الأمور بخير.

بالفعل توجه وديع إلى المستشفى وخضع للفحوصات، ولكن وجد الأطباء وجود نزيف داخلي تطور بسرعة خاطفة حتى قرر الأطباء دخوله للرعاية المركزة، وبدأت حالته تتطور بشكل أسرع من المتوقع حتى أصبح بين الحياة والموت.