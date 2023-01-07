مشروعات بمليارات الجنيهات.. جهود الدولة فى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

على مدار السنوات القليلة الماضية أولت الدولة اهتماما كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحققت إنجازات عديدة ومشروعات ضخمة، ضمن رؤية واهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي التقرير التالي سنستعرض لكم عددا من المشروعات الضخمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.

مبنى خدمة عملاء مياه الشرب بعين الصيرة

يعتبر إنشاء مبنى خدمة عملاء مياه الشرب بعين الصيرة، بمحافظة القاهرة، ضمن المشروعات الكبري التي تم تنفيذها خلال شهر يناير بعام 2022، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه.

مبنى خدمة العملاء ومكاتب قطاع تجارى لمياه الشرب بموقع أسمنت طرة

يعتبر إنشاء مبنى خدمة عملاء ومكاتب قطاع تجارى لمياه الشرب بموقع أسمنت طرة، بمحافظة القاهرة، ضمن المشروعات الكبري التي تم تنفيذها خلال شهر يناير بعام 2022 بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 20 مليون جنيه.

مركز خدمة عملاء بشبكة الزيتون

تأهيل وإعداد شبكة مياه عين شمس للحصول على شهادة، ضمن المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة القاهرة، خلال شهر يناير عام 2022، بإجمالي تكلفة 5 ملايين جنيه TSM وتأهيل مركز خدمة عملاء بشبكة الزيتون بتكلفة 5 ملايين جنيه.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

وفي تصريحات سابقة للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أكد أن هناك اهتماما بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من توسعات العديد من المحطات وبلغت قيمة هذه التوسعات ٥٠٠ مليون جنيه، وجار تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت ١.٥ مليار جنيه.

وتم رفع كفاءة عدد من المحطات ومن ضمنها محطة مياه التبين، محطة مياه الفسطاط، محطة مياه مسطرد، محطة مياه شبرا الخيمة، محطة مياه الروضة، محطة مياه شمال حلوان، محطة مياه الأميرية ومحطة مياه المعادي.