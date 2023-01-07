سر عدم وفاء محمد مصيلحى بوعده لـ«مرتضى منصور» فى صفقة مروان عطية (خاص)

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل ما حدث مع محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، بشأن صفقة مروان عطية، لاعب زعيم الثغر.

وكان الاتحاد السكندري قد منح وعدًا لإدارة الزمالك- حسبما صرحت به، في بداية الموسم، بانتقال اللاعب إلى الأبيض نهاية الموسم الجاري أو في النتقالات الشتوية؛ بسبب صعوبة التفريط فيه بداية الموسم، قبل أن يدخل الأهلي وبيراميدز في المفاوضات خلال يناير الجاري.

وقال المصدر إن "مصيلحي" منذ اليوم الأول أبلغ إدارة الزمالك بأن الأولوية لهم في بيع اللاعب وطلب الحصول على 25 مليون جنيه "كاش" إلى جانب اثنين من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية التي يمر بها الأبيض حاليًا تسببت في تعطل الصفقة.

وأشار إلى أن رئيس الاتحاد السكندري لجأ لهذا الأمر احترامًا لكلمته مع إدارة نادي الزمالك، ومع تعثر الأبيض في المفاوضات فتح الباب أمام الأهلي وبيراميدز من أجل ضم اللاعب.

ولفت إلى أن مروان عطية بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف الأهلي في يناير الجاري، بعد الاتفاق معه وإدارة الاتحاد السكندري على جميع التفاصيل.