السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مقر مديرية القاهرة الجديد يعزز قدرات الدولة لضمان حياة آمنة للمواطنين

المقر الامني الجديد
المقر الامني الجديد لمديرية امن القاهرة

ضمن خطة التجديد الحكومي مع تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ومواكبة التطورات المتسارعة في متطلبات العمل الأمني، في عهد الجمهورية الجديدة وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة المقام على مساحة (٣٠٤٤٢ م٢)، وذلك منذ تاريخ تنفيذه في يناير ٢٠٢٢، ليكون تنفيذا لقرارات الحكومة الجديدة في نقل المقار الأمنية من وسط البلد بعيدًا عن زحام المدينة، ليعد المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة صرحًا أمنيًا عملاقًا مصممًا على أحدث الطرز المعمارية.


ويحتوي المقر الجديد على ٥ مبان رئيسية، مبنى رئاسة قطاع أمن القاهرة، به غرفة لإدارة الأزمات، وقاعة الاجتماعات الكبرى، مبنى الإدارة العامة لمباحث القاهرة ويشتمل على إدارة العنف ضد المرأة، مبنى الإدارات النوعية، به إدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المعلومات والحاسب الآلي، وإدارة التخطيط والمتابعة، مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، وبه غرفة عمليات النجدة، مبنى لإعاشة الجنود.

والمقر الجديد لمديرية أمن القاهرة مزود بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الدولة المصرية للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات.


فالصرح الأمني الجديد لمديرية أمن القاهرة يعزز من قدرات الدولة المصرية وفق رؤية الجمهورية الجديدة، على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطي كافة أرجاء العاصمة لخدمة المواطنين وتوفير السبل الأمنية لهم للتمتع بالأمن والأمان.

كما يقدم المقر الجديد العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات في إدارة العمل الأمني، والمقر مزود بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة للتحديث والتطوير، وميكنة العمل بمختلف الإدارات تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

انجازات رئاسية المقر الامني الجديد مديرية امن القاهرة العاصمة الإدارية صرح امني عملاق وجه مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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