معجزة المسيح بالشرقية.. حين أغاث الطفل العطاش بـ«عين» لم تنضب منها المياه

يكشف "الدستور" عن معجزة من معجزات السيد المسيح في محافظة الشرقية، وهي بئر المسيح التي تقع بمنطة تل بسطة الأثرية بمدينة الزقازيق، بالتزامن مع احتفال المسيحيين اليوم السبت، بعيد الميلاد المجيد.

قدوم العائلة المقدسة إلى مصر

وقال القسمتياس يعقوب، كاهن كنيسة السيدةالعذراء والقديس ماريوحنا الرسول، مطارنية الزقازيق ومنيا القمح، إن دخول العائلة المقدسة إلى مصر، والموافق 24 بشنس (1 يونيو)، طبقًا لأحوال المياه في وقتها، حيث كان الناس يعيشون على مياه الفيضان المخزنة في الآبار، وقبل بناء السد العالي، والذي أحدث نقلة نوعية في البلاد.

ولفت إلى أنه كان مع بداية فصل الصيف تعيش فترة جافة، وتعتمد في توفير المياه على الآبار، مشيرًا إلى أن العائلة المقدسة قادمة من بيت لحم بفلسطين، ومن عادة المصريين فى ذلك الوقت تجنب التعامل مع الغرباء.

المسيح يُغيث العطاش

وأشار إلى أن السيدة مريم قدمت وطفلها المسيح عيسى والقديس يوسف النجار، كانت السيدة مريم تبحث عن الماء، لتشرب والعائلة، وحين لم تستطع توفير المياه عادت تبكي، فرسم المسيح وهو ما زال طفلًا دائرة على الأرض، انفجرت منها عين مياه، شربت منها العائلة المقدسة في ذلك الوقت.

وأوضح القس متياس، أنه وطبقًا لبعثة استكشافية من جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمود عمر، والتى كانت تجري دراسات على البئر، تم استخراج حفريات من داخله، وبدراستها وتحليلها، تبين أنها ترجع لوقت الحدث، ودخول العائلة المقدسة مصر، وأن البئر التى أنبعها المسيح عيسى لتشرب منها العائلة المقدسة، كأحد معجزات السيد المسيح على أرض الشرقية.

ونوه بأن جامعة الزقازيق اهتمت بتلك البئر مثل اهتمامها بكل ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة لمحافظة الشرقية، وتم إنشاء متحف بالجامعة للحفريات التي تم استخراجها من البئر، والتي أكدت أن تلك هي بئر السيد المسيح.

مياه البئر لم تنضب حتى الآن

وفي ذات السياق، قالت منال منير، مدير عام منطقة آثار الشرقية، إن البئر قد اكتشفتها بعثة مشتركة من الجامعة والمجلس الأعلي للآثار في عام 1991، وبنت 7 صفوف من الطوب حولها، بناية حديثة.

وأضافت، في حديثها لـ"الدستور"، أن البئر عند اكتشافها، تم رفع المياه منها، ووجد بداخلها عدد من القطع الأثرية، وتم إرسالها للمعامل ودراستها وتحليلها، وتبين أن تاريخها يعود للقرن الأول الميلادي، كما تبين أن الطوب والحجارة المبني بها البئر، أول متر ونصف المتر منه، يرجع أيضًا للقرن الأول الميلادي.

ونوهت بأن منطقة تل بسطة الأثرية تتواجد بها 5 آبار، ولكن تلك البئر الوحيدة التي ما زالت المياه بها موجودة وصالحة للشرب.