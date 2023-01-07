السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معجزة المسيح بالشرقية.. حين أغاث الطفل العطاش بـ«عين» لم تنضب منها المياه

بئر المسيح
بئر المسيح

يكشف "الدستور" عن معجزة من معجزات السيد المسيح في محافظة الشرقية، وهي بئر المسيح التي تقع بمنطة تل بسطة الأثرية بمدينة الزقازيق، بالتزامن مع احتفال المسيحيين اليوم السبت، بعيد الميلاد المجيد.

قدوم العائلة المقدسة إلى مصر

وقال القسمتياس يعقوب، كاهن كنيسة السيدةالعذراء والقديس ماريوحنا الرسول، مطارنية الزقازيق ومنيا القمح، إن دخول العائلة المقدسة إلى مصر، والموافق 24 بشنس (1 يونيو)، طبقًا لأحوال المياه في وقتها، حيث كان الناس يعيشون على مياه الفيضان المخزنة في الآبار، وقبل بناء السد العالي، والذي أحدث نقلة نوعية في البلاد.

ولفت إلى أنه كان مع بداية فصل الصيف تعيش فترة جافة، وتعتمد في توفير المياه على الآبار، مشيرًا إلى أن العائلة المقدسة قادمة من بيت لحم بفلسطين، ومن عادة المصريين فى ذلك الوقت تجنب التعامل مع الغرباء.

المسيح يُغيث العطاش

وأشار إلى أن السيدة مريم قدمت وطفلها المسيح عيسى والقديس يوسف النجار، كانت السيدة مريم تبحث عن الماء، لتشرب والعائلة، وحين لم تستطع توفير المياه عادت تبكي، فرسم المسيح وهو ما زال طفلًا دائرة على الأرض، انفجرت منها عين مياه، شربت منها العائلة المقدسة في ذلك الوقت.

وأوضح القس متياس، أنه وطبقًا لبعثة استكشافية من جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمود عمر، والتى كانت تجري دراسات على البئر، تم استخراج حفريات من داخله، وبدراستها وتحليلها، تبين أنها ترجع لوقت الحدث، ودخول العائلة المقدسة مصر، وأن البئر التى أنبعها المسيح عيسى لتشرب منها العائلة المقدسة، كأحد معجزات السيد المسيح على أرض الشرقية.

ونوه بأن جامعة الزقازيق اهتمت بتلك البئر مثل اهتمامها بكل ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة لمحافظة الشرقية، وتم إنشاء متحف بالجامعة للحفريات التي تم استخراجها من البئر، والتي أكدت أن تلك هي بئر السيد المسيح.

مياه البئر لم تنضب حتى الآن

وفي ذات السياق، قالت منال منير، مدير عام منطقة آثار الشرقية، إن البئر قد اكتشفتها بعثة مشتركة من الجامعة والمجلس الأعلي للآثار في عام 1991، وبنت 7 صفوف من الطوب حولها، بناية حديثة.

وأضافت، في حديثها لـ"الدستور"، أن البئر عند اكتشافها، تم رفع المياه منها، ووجد بداخلها عدد من القطع الأثرية، وتم إرسالها للمعامل ودراستها وتحليلها، وتبين أن تاريخها يعود للقرن الأول الميلادي، كما تبين أن الطوب والحجارة المبني بها البئر، أول متر ونصف المتر منه، يرجع أيضًا للقرن الأول الميلادي. 

ونوهت بأن منطقة تل بسطة الأثرية تتواجد بها 5 آبار، ولكن تلك البئر الوحيدة التي ما زالت المياه بها موجودة وصالحة للشرب.

بئر المسيح منطقة تل بسطةالأثرية لقرن الاول الميلادى اكتشاف البئر لعائلةا لمقدسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

نادر شوقى يكشف حقيقة تعيينه مديرًا للتعاقدات فى الأهلى

معجزة المسيح بالشرقية.. حين أغاث الطفل العطاش بـ«عين» لم تنضب منها المياه

إصابة طفل عقب احتجازه داخل أسانسير بالدقى

أكثر من 11 ألف زائر لسفينة الكتب لوجوس هوب في بورسعيد

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 7 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بدء التحضيرات استعدادًا لتلقى العزاء فى وديع جورج وسوف بكنيسة مار نقولا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟