وزيرة البيئة: افتتاح نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة قريبًا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة، موضحة أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب الفرش اللازم لتكون منارة للتوعية البيئية بالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق اتفاقيات ريو- المرحلة الثالثة cb3.

وأضافت فؤاد، اليوم السبت، أن نادى العلوم يحتوي على ست غرف ومسرح، وسيقام به العديد من الأنشطة التعليمية والتجريبية، وتوجد غرفة خاصة بعمل أنشطة للطاقة وغرفة لعمل تجارب لتنقية المياه وأخرى بالتنوع البيولوجي وإعادة التدوير، وجار تجهيزه للافتتاح.

وتابعت فؤاد أن الوزارة نفذت استراتيجية تطوير المحميات الطبيعية لزيادة معدلات الإشغال من جانب السائح المحلى والأجنبي، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وإنشاء مركز للزوار فى 13 محمية، كما منحت القطاع الخاص فرصة تنفيذ أنشطة وخدمات ترفيهية للوافدين.

وأشارت فؤاد كذلك إلى تطوير مركز تدريب صون الطبيعة وتطوير مجمع المعامل بمدينة شرم الشيخ، لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، لافتة إلى أنه سوف يعد أحد أهم وأشهر مراكز التدريب المتخصصة في مجالات البيئة والطبيعة والتنوع البيولوجي في المنطقة وركيزة داعمة لملف السياحة العلمية، وهو يقع بمدينة شرم الشيخ بين محميتي رأس محمد ونبق سوف يقدم برامجه التدريبية والتعليمية المعتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة، ويتكون المركز من ٢٥ غرفة فندقية وقاعات محاضرات ومؤتمرات.

وتقع محمية قبة الحسن بمنطقة أبورواش فى نهاية وادى الحسنة، على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى على بعد ثمانية كيلومترات شمال غرب أهرامات الجيزة، فهى تعد منطقة مثالية لدراسة الحفريات أو علم الحياة القديمة، وأيضًا ملامح البيئة القديمة، ومدى التغير المناخى الذى حدث لهذه المنطقة بالأخص خلال العصر الطباشيرى العلوى الذى تتميز به هذه القبة.

وقد حققت المحميات الطبيعية عائدًا سنويًا خلال عام 2022 يقدر بحوالى 65 مليون جنيه مصري، وهو ما يعادل نحو 3 ملايين و200 ألف دولار.