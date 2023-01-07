بعد توقفه 3 أعوام.. «البحث العلمى» تكشف تفاصيل معرض القاهرة للابتكار

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية تجري حاليًا كل الاستعدادات اللازمة لتنظيم "معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار" الذي سيعقد يومي 13 و14 فبراير القادم بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد توقفه لمدة 3 أعوام بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

وأوضح صقر أن جائحة كورونا تسببت في إيقاف عقد فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار حيث كانت آخر نسخة منه (النسخة السادسة) في 24 أكتوبر عام 2019، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة للحفاظ على صحة المصريين ومجابهة فيروس كورونا.

وأضاف أن فعاليات الدورة السادسة من المعرض كانت قد عقدت فى مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع ووصل إجمالي عدد المعروضات أكثر من 1500 ابتكار وتم منح 125 جائزة، وزار المعرض حوالي 8 آلاف زائر.

وأكد الدكتور محمود صقر أن المعرض يعد إحدى الآليات التنفيذية التى تتبناها الأكاديمية منذ عام 2014، للتنقيب عن الابتكارات التى يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائي (صنع فى مصر)، كما أنه يعد آلية للتسويق التكنولوجى ونشر ثقافى، وهو ما يمثل استكمالًا لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى.

وأوضح أن معرض القاهرة الدولي للابتكار بمثابة سوق سنوية للابتكار يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية والبنوك من جهة أخرى.

وأشار إلى أن دولة البرتغال هى ضيف شرف المعرض هذا العام، الذي سيحظى بمشاركات دولية واسعة من الدول العربية وأوروبا وإفريقيا، لافتًا إلى أنه سيتم عرض المئات من الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، وتنظيم العديد من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية ومحاضرات لكبار الخبراء في مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجي والملكية الفكرية والثقافة العلمية.

وأضاف أن المعرض يضم مجموعة من لجان التقييم التي تقوم بالتقييم الفني والاقتصادي لجميع الابتكارات المعروضة، وتناقش المبتكرين والمخترعين، واختيار أفضلها للفوز بجوائز المعرض.

وكشف الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، عن إعلان (عاصمة الابتكار) هذا العام ضمن فعاليات المعرض، لإلقاء الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا في محافظات مصر وتماشيًا مع خطة الدولة 2030.

وأوضح أن مؤشر عاصمة الابتكار هو محاكاة لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار، حيث تم استحداث مؤشر لترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمي المعترف به دوليًا.

وقال صقر إن مؤشر عاصمة الابتكار هو إحدى الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي بدعم من وزارة التنمية المحلية من خلال إرسال استبيان إلى جميع المحافظات.

وأضاف أن مؤشر الابتكار يتكون من سبعة مؤشرات فرعية، وهي مؤشر خلق التكنولوجيا والخاص بطلبات براءات الاختراع، ومؤشر انتشار الابتكارات في المحافظة ويقيس تقديم الخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين أو التي تقدم في مجال البيئة الخضراء، ومؤشر المهارات الأكاديمية ويقيس عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الجامعات الموجودة أو التي تغطي نطاق المحافظة.

ولفت إلى أنه يتكون أيضًا من مؤشر التفوق الدراسي، ويتم قياس هذا المؤشر من خلال حساب عدد الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والفنية كنسبة من الطلاب المقيدين في الثانوية العامة والفنية، ومؤشر التعاون بين المحافظة والجامعات والمراكز البحثية ويقيس التعاون العلمي بينها، ومؤشر ريادة الأعمال يتم قياسه من خلال حساب نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في المحافظة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إنشاء المراكز التكنولوجية الجديدة، ومؤشر التعاون الدولي ويقيس نسب المنح الدولية التي حصلت عليها المحافظة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يتشرف بالرعاية الكريمة لرئيس الجمهورية منذ عام إطلاقه في 2014، وقد عقدت النسخ السابقة في الحرم اليوناني بالتحرير وقصر البارون وقلعة صلاح الدين ومركز المؤتمرات والمعارض الدولية، وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة النسخة السابعة للمعرض هذا العام.