حزب الشعب الجمهورى يهنئ الإخوة الأقباط فى أبوتشت بعيد الميلاد

قام وفد من أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، بقيادة أحمد عبدالحميد المحرزي، مساعد أمين المحافظة وعضو هيئة المكتب، بزيارة كافة الكنائس بمركز أبوتشت، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بناء على توجيهات النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام المحافظة.

وكان في استقبال وفد حزب الشعب الجمهوري بقنا، راعي كنيسة العذراء الانبا تاضروس بأبوشوشة، القمص بوليس، والقمص بوأرام، وراعي كنيسة ماري جرجس بالنواهض القمص موسي، وراعي كنيسة ماري جرجس بالقارة القمص باخوم، وراعي كنيسة الملاك ميخائيل بخوالد القارة القمص يعقوب والقمص بشاي، وراعي كنيسة ماري جرجس الشرقية بالحبيلات الغربية القمص توما محروس، وراعي كنيسة ماري جرجس الغربية بالحبيلات الغربية القمص إسحاق.

ونقل أحمد عبدالحميد المحرزي، مساعد أمين محافظة قنا بحزب الشعب الجمهوري، تهنئة قيادات الحزب بالأمانة المركزية، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بقنا، والدكتور محمود عمر الأمين المساعد لشئون التنظيم، وكل أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأبوتشت، للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بدور وجهود رجال الأمن في تأمين احتفالات المصريين بهذه المناسبة.

وأعرب المحرز عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن مثل هذه المناسبات تعد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتوطيد علاقات الإخوة التي تجمع المسلمين والأقباط على مر العصور.

وكان قد تقدم النائب محمد عريبين عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة للإخوة الأقباط وجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: "أدعو الله أن تعود تلك المناسبات على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والأمان والسلام".