تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة وديع جورج وسوف

غيب الموت مساء أمس الجمعة، وديع نجل المطرب الكبير جورج وسوف، بعد صراع لمدة ساعات مع مضاعفات حدثت له على خلفية جراحة خضع لها خلال الفترة الماضية.

وفاة وديع نجل جورج وسوف

وكشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام لبنانية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة وديع نجل الفنان الراحل، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وديع خضع يوم السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، لعملية تكميم المعدة وتغيير مسار للأمعاء وتمت بنجاح وبالفعل خرج من المستشفى وتواجد في المنزل وكان يستعد للسفر خلال الفترة القادمة إلا أن والدته السيدة شاليمار طلبت منه عمل فحوصات طبية للتأكد من أن الأمور بخير.

بالفعل توجه وديع إلى المستشفى وخضع للفحوصات ولكن وجد الأطباء وجود نزيف داخلي تطور بسرعة خاطفة حتى قرر الأطباء دخوله للرعاية المركزة وبدأت حالته تتطور بشكل أسرع من المتوقع حتى أصبح بين الحياة والموت، وبدأ عدد كبير من النجوم يدعون له ويكشفون تطور حالته ووصولها إلى مرحلة الخطورة وطلب التبرع بالبلازما وغيرها من المشتقات حتى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

جنازة وديع جورج وسوف

وتواجدت عائلة وديع وأصدقاؤه بجانبه في المشفى حتى لحظة وفاته وفي مقدمتهم والده جورج وسوف ووالدته شاليمار وأشقاؤه.

وكشفت أسرة الفنان جورج وسوف، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وقالت الأسرة، في بيانها: "وديع جورج وسوف المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأحد ٨ يناير في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ثم ينتقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار الياس، كفرون ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة".

وتابع البيان: "لكم من بعده طول البقاء تقبل التعازي يوم السبت ٧ يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الأحد ٨ الجاري بعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس، كفرون حتى الساعة السابعة مساءً ويومي الإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ الجاري في صالون كنيسة مار الياس، كفرون ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً، ويوم السبت ١٤ يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الأشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة السادسة مساءً".

واختتم البيان: "الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا".