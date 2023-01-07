محافظ أسيوط يزور الدير المحرق بالقوصية ومطرانية منفلوط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط زيارته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد في جو يسوده المحبة، حيث زار الدير المحرق وقدم التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق ومجمع رهبان الدير، كما زار مطرانية منفلوط وقدم التهنئة للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط وشعب الكنيسة.

رافقه خلال الزيارة العقيد سامح كمال بقطاع الأمن الوطني بأسيوط والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب ومصطفى عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى عرابي نائب رئيس مركز منفلوط والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بزيارة الدير المحرق الذي يعد إحدى أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط وحضر القداس المقام بالمذبح، وأعرب عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بهذه المناسبة، مؤكداً أن عيد الميلاد هو عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وعقب ذلك توجه إلى مطرانية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس وقدم التهنئة للأنبا ثاؤفيلوس وشعب الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحضر القداس وقال إن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع وإنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كل المناسبات.

وأشاد بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام موصيا نيافة الأنبا بالدعاء في صلاة القداس أن يحفظ مصر وينعم عليها بمزيد من الخير والازدهار.

وأوضح اللواء عصام سعد أن ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة هو تحقيق فعلي للمواطنة وخير دليل على ذلك المبادرة الرئاسية حياة كريم التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغير واقع المواطنين في القرى والنجوع إلى الأفضل، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية واعية.

من جانبه، رحب نيافة الأنبا بيجول بمحافظ أسيوط معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء أسيوط خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة معربا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.



فيما أبدى الأنبا ثاؤفيلوس سعادته لحرص المحافظ على الحضور للمرة الثانية لتقديم التهنئة لشعب الكنيسة ورغبته في مشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها عمق المحبة والود والأخوة وحرصه الشديد على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.



كان محافظ أسيوط قد زار خلال الأسبوع الماضي الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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