السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مكارثى» يفشل للمرة الـ14 فى ضمان الأصوات الكافية لتولى رئاسة مجلس النواب

كيفين مكارثي
كيفين مكارثي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، فشل للمرة الـ14 في ضمان النصاب الكافي من الأصوات لتولي رئاسة المجلس.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مكارثي حصل على 216 صوتًا من أصل 432 صوتًا.

وتضاءل دعم مكارثي خلال الأيام الثلاثة الأولى من التصويت من 203 أصوات يوم الثلاثاء، إلى 200 صوت بالتصويت الحادي عشر يوم الخميس، وهو أقل بكثير من 218 صوتًا يحتاجها للفوز برئاسة المتحدث، بوجود 222 جمهوريًا في مجلس النواب، لا يمكنه تحمل خسارة سوى أربعة أصوات.

وقبيل التصويت النهائي يوم الخميس، عرضت الكتلة المؤلفة من 20 من الجمهوريين المعارضين لتحدث مكارثي مرشحين بديلين لمكارثي: النائب بايرون دونالدز، جمهوري من فلوريدا، كما حصل على 12 صوتًا؛ كيفن هيرن حصل على سبعة أصوات. 

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على عدم قدرة الحزب الجمهوري على انتخاب رئيس لمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي.

ووصف الرئيس الأمريكى الأمر بأنه عار على بلاده، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستى". 

وقال بايدن: "هذه ليست مشكلتي، هذا عار علينا والعالم يراقب ما يحدث في الكونجرس".

النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيسه

وفشل مجلس النواب الأمريكي بعد 3 جولات اقتراع من انتخاب رئيس له، ليتم الإعلان عن تأجيل التصويت لظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن زعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي فشل في حصد الأصوات اللازمة لتولي رئاسة مجلس النواب، وانتهى المجلس من التصويت لجولة ثالثة.

يمثل هذا الإخفاق في اختيار رئيس لمجلس النواب، الحالة الأولى منذ قرن، يفشل فيها نواب الشعب في انتخاب زعيم خلال الاقتراع الأول.

وقالت صحيفة ذا هيل، إن الجمهوريين يصرون على انتخاب رئيسًا للمجلس منهم، كذلك الأمر مع الديمقراطيين، لكن بالنظر إلى الدستور، فإنه لا يوجد ما يتطلب أن يكون رئيس مجلس النواب عضو في أي حزب، وليس شرطًا أن يكون رئيس مجلس النواب عضوًا في الكونجرس. 

وأوضحت الصحيفة، أنه  في ظل انقسام الجمهوريين، هناك فرصة لأعضاء الكونجرس للتفكير خارج الصندوق، لتحديد شخص قادر على الجمع بين ذوي الأفكار المختلفة معًا في قضية مشتركة، لكنه سيتطلب نوعًا مختلفًا من التعاون وبالتحديد بين الحزبين.

مكارثي كيفين مكارثي النصاب الكافي 216 صوتا م مجلس النواب زعيم الأغلبية الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 7 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

درجات الحرارة اليوم السبت 7-1-2023 فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم السبت 7-1-2023 فى البنوك المصرية

أدعية دفع البخل والكسل.. دعاء الصباح اليوم السبت 7 يناير 2023

مواعيد مباريات اليوم السبت 7-1-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة