بيراميدز يستضيف غزل المحلة فى الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو

يستضيف بيراميدز فريق غزل المحلة في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز .

بيراميدز يحتل المركز برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 9 أهداف وخسر أخر مبارياته أمام الأهلي مما دفع الإدارة للاستغناء عن المدرب اليوناني تاكيس جونياس والتعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو لقيادة الفريق الذي يقود الفريق لأول مرة في مباراة اليوم ويسعى لبداية قوبة مع الفريق للاستمرار في المنافسة على قمة الدوري .

البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز اختار 20 لاعبتا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وهشام محمد ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وعبد الله مجدي وإبراهيم عادل ومحمود وادي وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة عودة المغربي وليد الكرتي والفلسطيني محمود وادي، بعد فترة غياب طويلة وهشام محمد بينما يغيب أحمد فتحي ومحمود دونجا ومحمود صابر .

في المقابل يحتل غزل المحلة بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المركز الخامس برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 11 هدف ولم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر وسيراميكا كليوباترا ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 والتقدم للمركز الرابع .

القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمود الحضري وأحمد ميهوب ومحمد نبيه ومحمود علاء ومحمد سيد بازوكا والسيد الشبراوي ومحمد جابر وهاني عادل وإيهاب سمير ومصطفى العش وأحمد الشيخ وأحمد النادري وحميد ماو ومصطفى أسامة ويوسف العش وأحمد الجعيدى و كريم مصطفى وعبده يحي وعبدالرحمن عاطف وجابريل أوروك .

وشهدت القائمة عودة محمد حابر بعد شفاءه من الإصابة بينما يغيب معاذ الحناوي للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وعمرو شعبان .

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده محمد عبد المجيد وعماد العقاد ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو .