الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

تطلق وزارة الأوقاف، إطلاق الدفعة الـ25 لتوزيع لحوم صكوك الإطعام والأضاحى، حيث يتم توزيع 20 طنا من اللحوم، بدءًا من الإثنين المقبل وحتى الخميس 12 يناير الجاري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتى سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم على محافظات: "القاهرة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- القليوبية- الفيوم- قنا- الإسماعيلية- دمياط- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- جنوب سيناء"، لافتة إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 841 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.