السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عبدالله جمعة يعتذر لمجلس إدارة وجماهير الزمالك.. ومرتضى منصور يشترط عودته للعب

مرتضى منصور ونجله
مرتضى منصور ونجله أمير وعبد الله جمعة

قدم عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتذار لمجلس إدارة القلعة البيضاء مرتضى منصور، خلال جلسة جمعتهم بمقر النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وقال “جمعة”، خلال فيديو أذاعته قناة الزمالك عبر شاشتها الذي ظهر فيه مع المستشار مرتضى منصور: " اعتذر لجماهير الزمالك ولرئيس النادي، وأتمنى أن يتقبل الجميع اعتذاري، حضرت إلى مقر نادي الزمالك على الفور حينما تم إحالتي إلى التحقيق".

 

وعلق مرتضى منصور على اعتذار عبدالله جمعة، قائلاً: "عبدالله جمعة ملتزم ومخلص للنادي ورجل ينتمي لمدينة سيناء الجميلة، وقمنا بفتح صفحة جديدة".

 

وأضاف: "أنت مخلص للنادي وأتتك عدة عروض ولكنك كنت دائما تعتذر عن عدم قبولها".

 

وواصل حديثه: " تأكدت بشكل شخصي أنك ستسير على الطريق الصحيح لأنك لاعب موهوب".

 

أما عن شرط عودته للعب فقد قال: "التزام اللاعب هو الأساس ومشاركته من عدمه هو عمل المدرب جيسفالدو فيريرا".

عبد الله جمعة الزمالك مرتضى منصور الدورى المصرى

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