السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رومانيا تعلن حالة «التأهب لوباء الانفلونزا» دون فرض أى قيود

رومانيا
رومانيا

أعلن وزير الصحة الروماني ألكسندرو رافيلا، أنه سيعلن حالة التأهب الوبائي للإنفلونزا ، دون فرض قيودًا أو تدابير مثل الحجر الصحي أو العزل ، ولكن فقط توصيات الحماية.

 

ونقلت صحيفة رومانيا انسايدر المحلية عن رافيلا قوله ان البلاد تواجه وضعا غير مسبوق لكنه ليس مأساويا، مضيفا "لا يمكننا اتخاذ إجراءات تعيق مرة أخرى النشاط الاقتصادي والاجتماعي في رومانيا".

 

وتابع الوزير أن الفصول الدراسية سوف تستأنف كالمعتاد ولن يتم تعليقها أو نقلها عبر الإنترنت.

 

وكان وزير الصحة، الكساندرو رافيلا، قد حذر أيضا من الإعلان عن أن الأشهر الأولى من العام الجديد ستكون صعبة لأن وباء كورونا لم يمر بعد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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