الجزائر: ضبط شبكة إجرامية تقوم بفبركة وتزييف المعلومات لضرب مؤسسات الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من ضبط شبكة إجرامية مكونة من 16 شخصا تقوم بالتحريض على "ضرب مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية- فى بيان، أن هذه الشبكة الإجرامية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر وضرب مؤسسات الدولة، عن طريق التعامل مع أحد المواقع الإلكترونية المعادية "ألجيرى بارت".



وبحسب البيان، تعمل هذه الشبكة على "فبركة وتزييف المعلومات وتسريب التقاريرالإدارية وفق أجندات أجنبية معادية وانتهازية؛ تسعى بكل الطرق إلى المساس بمصلحة الجزائر".



وبثت المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى مقطعا مصورا يتضمن اعترافات مصورة لعناصر الشبكة الإجرامية التحريضية، والتى تتكون من 16 شخصا؛ يعملون تحت غطاء الموقع الإلكترونى "ألجيرى بارت".