السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. الأهلى يضم كريستو لاعب النجم الساحلى لمدة 4 سنوات ونصف

أمير توفيق وكريستو
أمير توفيق وكريستو

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انضمام محمد الضاوي «كريستو»، لاعب النجم الساحلي التونسي، إلى صفوف الأهلى،  لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

 

جاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبي الذي أجراه مساء اليوم.

 

وكان النجم الساحلي قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه انتقال محمد الضاوي الشهير بـ "كريستو" إلى صفوف الأهلي وكشف تفاصيل انتقال اللاعب الشاب إلى صفوف المارد الأحمر.

 

ونشر النادي التونسي البيان عبر حسابه على فيس بوك، حيث أكد على أنه قد توصل لاتفاق مع الأهلي لانتقال الضاوي مقابل 1.250 مليون دولار، وسيدفع الأهلي مبلغ 340 ألف دولار فقط على أن يكون باقي المبلغ وهو 910 ألف دولار هو المبلغ المستحق للأهلي من غرامة انتقال المهاجم الإيفاواري سوليماني كوليبالي.

الاهلى يتعاقد مع كريستو محمد الضاوي كريستو محمد الضاوى النجم الساحلي التونسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى

بعد وفاة نجله وديع.. نقل جورج وسوف للمستشفى

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

وفد من أبها السعودى يصل القاهرة للتفاوض على ضم أوباما

رئيس سنورس بالفيوم يزور عددًا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة