رسميا.. الأهلى يضم كريستو لاعب النجم الساحلى لمدة 4 سنوات ونصف

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انضمام محمد الضاوي «كريستو»، لاعب النجم الساحلي التونسي، إلى صفوف الأهلى، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

جاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبي الذي أجراه مساء اليوم.

وكان النجم الساحلي قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه انتقال محمد الضاوي الشهير بـ "كريستو" إلى صفوف الأهلي وكشف تفاصيل انتقال اللاعب الشاب إلى صفوف المارد الأحمر.

ونشر النادي التونسي البيان عبر حسابه على فيس بوك، حيث أكد على أنه قد توصل لاتفاق مع الأهلي لانتقال الضاوي مقابل 1.250 مليون دولار، وسيدفع الأهلي مبلغ 340 ألف دولار فقط على أن يكون باقي المبلغ وهو 910 ألف دولار هو المبلغ المستحق للأهلي من غرامة انتقال المهاجم الإيفاواري سوليماني كوليبالي.