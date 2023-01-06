التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث سير بالخليفة

صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بدفن شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل عقب انقلاب دراجته النارية أعلى الطريق بمنطقة الخليفة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرور بدائرة قسم شرطة الخليفة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “عبدالرحمن شريف شكر” فى العقد الثالث من عمره، إثر إصابته بتهشم بالرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيادة الشاب لدراجته النارية أعلى الطريق بمنطقة الخليفة، انقلب بها على الطريق ولم يتمكن قائد سيارة نقل ثقيل كانت تسير خلفه من إيقافها، فقام بدهسه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم التحفظ على السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.