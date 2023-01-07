محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الكنيسة الإنجيلية، وكنيسة ماري جرجس ببورسعيد، كما زار كنيسة ماري مرقص ببورفؤاد، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي.

وشارك محافظ بورسعيد الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات، مؤكدًا أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وفي شأن أخر، ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الخميس، بكنيسة مار جرجس، بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة من الأخوة الأقباط.

شارك في القداس القمص شنوده فتحي، والقمص جرجس بشاي، والقمص داوود راتب، والقس جوارجيوس فؤاد، والقس توماس جابر، وعدد من الكهنه أيضًا.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الألحان الكنسية الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد، في ظل أجواء من الفرحة بمناسبة العيد.

وحرص شعب الكنيسة على التقاط الصور التذكاريه قبل الدخول إلى القداس احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، كما شارك مجموعة كبيرة من الشمامسة من أطفال الكنيسه بالزي الخاص بهم في القداس، في أجواء من الفرحة بين الجميع.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد