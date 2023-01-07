السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رامى صبرى: أتمنى صورة الفنانين تبقى مشابهة لعامر منيب

رامى صبرى
رامى صبرى

استضاف النجم أمير كرارة في الجزء الثاني من برنامجه "سهرانين" المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد، مساء اليوم الجمعة، على قناة ON.

 

وخلال الحلقة أشاد صبري بالفنان الراحل عامر منيب، راويا له بعض المواقف المؤثرة له في أعمال الخير وعلاقته بالأشخاص البسطاء.

 

وقال رامي صبري:"أهم حاجه سيرة الإنسان تفضل زي عامر منيب".

 

وتابع:" دايماً بقول وأتمني إن صورة الفنانين تبقي كده زي عامر منيب، أخلاق والطيبة والحب وحب الناس".

 

وأضاف:" أصلا مبحبش تترات المسلات أوي لو سألتني ليه هقولك معرفش".

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