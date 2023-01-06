السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر يشارك الكنيسة الإنجيلية احتفالات عيد الميلاد

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شارك اللواء سامح لطفي مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، في الاحتفال الرسمى الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بعيد الميلاد المجيد بحضور عبد العزيز الشريف أمين عام رئاسة الجمهورية مندوبا عن رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مندوبا عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وكبار رجال الدولة والإعلاميين والفنانين

ومن جهته صرح اللواء سامح لطفي بأن احتفالية عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الإنجيلية تمت في أجواء وطنية لتؤكد على الوحدة الوطنية وان مصر ينعم فيها الجميع بالأمن والسلام والاستقرار

وأشار لطفي إلى أن الرئيس السيسي أكثر الرؤساء اهتماما بالأقباط ومتطلباتهم واحتياجاتهم من حيث تقديم كافة سبل الدعم والخدمات لهم.

أعضاء مجلس النواب والشيوخ التهنئة بعيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني الرئيس السيسي الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة الكرازة المرقسية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء سامح لطفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

مصدر كنسى يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية للبابا تواضروس الثانى

الدفع بـ9 سيارات أسعاف لتأمين قداس عيد الميلاد فى أسوان

رومانيا تعلن حالة «التأهب لوباء الانفلونزا» دون فرض أى قيود

تايوان: ركاب الترانزيت سيدفعون 16 دولارًا رسوم استخدام المطار

الجزائر: ضبط شبكة إجرامية تقوم بفبركة وتزييف المعلومات لضرب مؤسسات الدولة

احتفال«أقباط مصر» بعيد الميلاد المجيد.. وإقبال كبير على محلات الهدايا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة