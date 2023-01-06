حزب المؤتمر يشارك الكنيسة الإنجيلية احتفالات عيد الميلاد

شارك اللواء سامح لطفي مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، في الاحتفال الرسمى الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بعيد الميلاد المجيد بحضور عبد العزيز الشريف أمين عام رئاسة الجمهورية مندوبا عن رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مندوبا عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وكبار رجال الدولة والإعلاميين والفنانين

ومن جهته صرح اللواء سامح لطفي بأن احتفالية عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الإنجيلية تمت في أجواء وطنية لتؤكد على الوحدة الوطنية وان مصر ينعم فيها الجميع بالأمن والسلام والاستقرار

وأشار لطفي إلى أن الرئيس السيسي أكثر الرؤساء اهتماما بالأقباط ومتطلباتهم واحتياجاتهم من حيث تقديم كافة سبل الدعم والخدمات لهم.