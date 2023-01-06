رامي صبري: «صعب تلاقي حد مش بيحب عامر منيب»

استضاف النجم أمير كرارة فى الجزء الثانى من برنامجه "سهرانين"، اليوم الجمعة، المطرب رامى صبرى والفنانة هاجر أحمد، على قناة ON.

وخلال الحلقة، أشاد المطرب رامي صبري بالفنان الراحل عامر منير، راويًا بعض المواقف المؤثرة له في أعمال الخير وعلاقته بالأشخاص البسطاء.

وقال: "كان مؤدب أوي مع إنه عصبي جدًا.. ولكن عنده ثبات انفعالي ماشفتوش في إنسان.. كان خير جدًا".

وتابع:"عامر منيب كان عايش عشان الناس علي طول وصعب تلاقي حد مش بيحبه، كان بالنسبالي عامر منيب ياخد مني لحن دي كبيرة جدا، مكنتش معاملتي معاه فلوس، ياريت الفنانين كلهم يبقوا زي عامر".