الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هشام عباس: جيل التسعينيات تعرض للظلم والنقد من الأجيال السابقة

هشام عباس
هشام عباس

قال الفنان هشام عباس، إنه كان هناك حالة من الاحترام المتبادل التي جمعته بالموسيقار الراحل عمار الشريعي، مؤكداً أنه يقدر مشوار هذا الرجل كثيراً.

أغاني الأجيال 

وأكد هشام عباس، خلال لقائه ببرنامج " أنغام" مع الفنانة أنغام، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن جيل التسعينيات كان يتعرض للظلم المستمر والنقد من الأجيال السابقة، معبراً: "الأغاني كانت جديدة وبألحان غريبة عن اللي متعود عليه الأجيال السابقة". 

"ضاعت خلاص"

وأضاف في حديثه، أن أغنية "ضاعت خلاص" من تأليفه وكان يصف حاله في هذا الوقت، وهذه الغنوة لاقت إعجاب قاعدة كبيرة من الجماهير آنذاك.

هشام عباس عمار الشريعي أنغام دي ام سي ضاعت خلاص

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وائل لطفي

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