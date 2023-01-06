لافتة إنسانية.. مشجع من ذوي الهمم: «كابيتانو مصر» فكرة خارج الصندوق

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتتوالى المباريات في المجموعة الثانية من البرنامج بين فريقي مسعد نور بقيادة كابتن عبدالستار صبري، وفريق محمد عبد الوهاب بقيادة كابتن سارة حسنين.

وخلال المباراة حرص الكابتن محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، علي لقاء مشجعين من ذوي الهمم يجلسان على كرسي متحرك يرتدي أحدهما تيشرت الأهلي والأخر تيشيرت الزمالك بين شوطي لقاء فريقي مسعد نور، ومحمد عبد الوهاب، وقال لهم: "إن شاء الله يكون وجوهكم على الفريقين حلو ووجودكم شئ يسعدنا ويشجعنا على الانتصارات".

وقال أحمد يوسف مشجع النادي الأهلي، من ذوى الهمم، ولدت وشجعت النادى الأهلي فهو فريقي المفضل، وبدأت أحضر مباريات في الاستاد منذ 2016 وسافرت مع الفريق لتونس، مؤكدًا أن برنامج "كابيتانو مصر" فكرة خارج الصندوق، وهناك مواهب كثيرة تظهر من خلال البرنامج.

وأضاف محمود مسعد، مشجع زملكاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، شجعت الزمالك وأنا في سن 4 سنوات، وحضرت لقاءات منذ 2017 وكنت سعيد عندما حصل الزمالك على الدوري.