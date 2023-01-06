مصور «أيقونة الأمومة» يكشف مفاجآت بعد وفاتها وسبب التقاط الصورة

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، السيدة رضا الجباس، والتي أطلق عليها أيقونة الأمومة بعد تداول صور لها وهي تحمل طفلا -قيل وقتها إنه ابنها- فوق رأسها مع الخضار الذي كانت تشتريه.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" على شاشة النهار، إن صورة أيقونة الأمومة في مصر، التقطها الزميل المصور طارق الجباس في عام 2007 في سوق العياط، بالجيزة، وتوفيت صاحبة الصورة قبل أيام بعد خضوعها لعملية قلب مفتوح.

وعقب الباز: "عبقرية الصورة التي تظهر أم مصرية مفيش زي حنانها ولا ذكائها ولا تصرفها، ولا لباقتها".

كواليس التقاط صورة أيقونة الأمومة

وكشف طارق الجباس، مصور الصورة، كواليس التقاطها، ومفاجآت عن الصورة، كاشفًا أن السيدة رضا الجباس تكون شقيقته الكبرى وهي من قامت بتربيته.

وعن سبب التقاطه الصورة، قال الجباس: "التقطت من أكثر من 16 سنة، لم تنتشر إلا بعد 2010، وظهرت أكثر للنور في 2017، و2018، في مناسبات عيد الأم، ومن تحمله في "الطشت" هو حفيدها وليس ابنها، كان بيلاقي سعادته من جدته، كان بيحب يروح معاها الأسواق، ونوع من التدليل له كانت تحمله في الطشت".

وأردف: "هذا الطفل عمره الآن 18 سنة، وهو من أوصلها لمثواها الأخير وحمل نعشها، وأدخلها القبر، فكانت ربطته بها علاقة وطيدة".