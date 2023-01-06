نصائح مهمة من عبد الستار صبري وسارة حسين للاعبي «كابيتانو مصر»

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتتوالى المباريات في المجموعة الثانية من البرنامج بين فريقي مسعد نور بقيادة كابتن عبدالستار صبري، وفريق محمد عبد الوهاب بقيادة كابتن سارة حسنين.

شجع الكابتن عبد الستار صبري، لاعبي فريقه من غرفة الملابس قائلًا: "إن هذا أول مباراة لنا ويجب أن نفوز، وأن يعلم الجميع أن فريق عبدالستار صبري قوي".

كما شجعت كابتن سارة حسانين فريقها: "لا تخافوا ولا تقلقوا وتحلوا بالهدوء واستمتعوا باللعب وسنلعب اليوم بطريقة 4 3 3 التي تمرنا عليها والتصويب من خارج الـ 18 كما سنلعب على الضغط العالي، وبدأ اللقاء بين فريقي مسعد نور ومحمد عبد الوهاب.