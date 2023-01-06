محمد زيدان للاعبي «كابيتانو مصر»: متيأسش أبدًا لازم تصدق حلمك

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتتوالى المبارايات في المجموعة الثانية من البرنامج بين فريقي مسعد نور بقيادة كابتن عبدالستار صبري، وفريق محمد عبد الوهاب بقيادة كابتن سارة حسنين.

وقال كابتن محمد زيدان، نجم منتخب مصر الأسبق، لفريق سارة حسين: "كل واحد عنده مهارة لازم يظهرها، أنا جاي اتفرج عليكم النهاردة، عايز أشوف مباراة جامد حرفنه ودفاع والتزام".

وبناء على التحدي الجديد باختيار لاعب من كل فريق والفريق الذي سيفوز سينتقل زيدان له لتوجيه بعض التعليمات والنصائح قبل المباراة الأخيرة.

وكان التحدي عبارة عن إسقاط الكرة في برميل من بعد، حيث فاز فريق سارة حسين في التحدي.

ووجه زيدان نصائح للاعبين قائلاً: "مبسوط أني معاكم النهاردة بتمني التوفيق لازم تبقوا مركزين جداً، مش معنى إني أخسر إن دة نهاية المطاف أو نهاية الحلم أو الحياة الكروية وأنا صغير مسجلتش في الفريق اللي كنت بلعب فيه وميأستش وموقفتش الحلم بتاعي، وقدرت أشرف بلدي وأسافر وألعب مع منتخب مصر، متيأسوش أبدًا لازم تؤمنوا بحلمكم وتصدقوه لأنه حلمك مش حلم حد، ركز في كل خطوة وفرصة في حياتك".

وقام النجم محمد زيدان بعمل بعض الحركات والتنظيمات بالكرة، مما نال إعجاب الجميع وتصفيق المتسابقين له، ثم أعطى زيدان أحد المتسابقين الكرة كي يجرب الطريقة.