الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد زيدان للاعبي «كابيتانو مصر»: متيأسش أبدًا لازم تصدق حلمك

كابيتانو مصر محمد
كابيتانو مصر محمد زيدان

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتتوالى المبارايات في المجموعة الثانية من البرنامج بين فريقي مسعد نور بقيادة كابتن عبدالستار صبري، وفريق محمد عبد الوهاب بقيادة كابتن سارة حسنين. 

وقال كابتن محمد زيدان، نجم منتخب مصر الأسبق، لفريق سارة حسين: "كل واحد عنده مهارة لازم يظهرها، أنا جاي اتفرج عليكم النهاردة، عايز أشوف مباراة جامد حرفنه ودفاع والتزام".

وبناء على التحدي الجديد باختيار لاعب من كل فريق والفريق الذي سيفوز سينتقل زيدان له لتوجيه بعض التعليمات والنصائح قبل المباراة الأخيرة.

وكان التحدي عبارة عن إسقاط الكرة في برميل من بعد، حيث فاز فريق سارة حسين في التحدي.

ووجه زيدان نصائح للاعبين قائلاً: "مبسوط أني معاكم النهاردة بتمني التوفيق لازم تبقوا مركزين جداً، مش معنى إني أخسر إن دة نهاية المطاف أو نهاية الحلم أو الحياة الكروية وأنا صغير مسجلتش في الفريق اللي كنت بلعب فيه وميأستش وموقفتش الحلم بتاعي، وقدرت أشرف بلدي وأسافر وألعب مع منتخب مصر، متيأسوش أبدًا لازم تؤمنوا بحلمكم وتصدقوه لأنه حلمك مش حلم حد، ركز في كل خطوة وفرصة في حياتك".

وقام النجم محمد زيدان بعمل بعض الحركات والتنظيمات بالكرة، مما نال إعجاب الجميع وتصفيق المتسابقين له، ثم أعطى زيدان أحد المتسابقين الكرة كي يجرب الطريقة.

مواد متعلقة

موهوب الإسكندرية: «كابيتنانو مصر» فرصة جت لحد عندي عشان أحقق حلمي

سليمان عيد يختبر نجوم «كابيتانو مصر» بإفيهات أفلامه

موهوب من طور سيناء: مثلى الأعلى محمد صلاح ونفسى أفوز بـ«كابيتانو مصر»

سليمان عيد يقدم فقرات سحرية لمواهب «كابيتانو مصر»

نجوم «كابيتانو مصر» وسليمان عيد يسجلون فيديو بـ«تيك توك»

سليمان عيد: «كابيتانو مصر» هيطلع مواهب هتشرفنا في الكورة

سليمان عيد لـ«كابيتانو مصر»: أنا زملكاوي طيب بس بحب الأهلي

«كابيتانو مصر».. تعرف على تشكيل فريق الممثلين من سليمان عيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

موعد إجازة البنوك في مصر والبنك الأهلي يعمل استثنائيًا

تقارير: «مكارثي» حصل على أصوات تؤهله للفوز برئاسة النواب الأمريكي

توقيع الكشف المجاني علي 1779 مواطن بقرى أشمون

نواب ليبيون: مصر تدعم لمّ الشمل فى كل الوطن العربى

القمص إبرام إميل يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الإسكندرية

قناة الحياة تحتفل بعيد الميلاد بإذاعة مراسم القداس كاملا وحفل كارول سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة