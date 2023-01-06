نجوم «كابيتانو مصر» وسليمان عيد يسجلون فيديو بـ«تيك توك»

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل الفنان الكوميدي سليمان عيد، ضيفًاً على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وفاجأ الفنان سليمان عيد مواهب الكابيتانو بشخصية بابا نويل، حيث أصر على مفاجأة مواهب الكابيتانو بشخصية مميزة حيث ارتدى لبس باب نويل تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وبعد جلسة لطيفة تم قضاؤه مع نجوم الكابيتانو مع باب نويل نسخة سليمان عيد الذي أبدى سعادته الكبيرة بالزيارة.

حرص أحد المواهب على تسجيل فيديو "تيك توك" مع الفنان سليمان عيد قبل المغادرة، وجاء في شكل "صفر المية الحالة ضنك صحابي فكروني مدير بنك".