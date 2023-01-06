سليمان عيد يختبر نجوم «كابيتانو مصر» بإفيهات أفلامه

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل الفنان الكوميدي سليمان عيد، ضيفًاً على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وفاجأ الفنان سليمان عيد مواهب الكابيتانو بشخصية بابا نويل، حيث أصر على مفاجأة مواهب الكابيتانو بشخصية مميزة حيث ارتدى ملابس بابا نويل تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ووجه لأبطال البرنامج رسالة قائلاً: "انتوا أبطال المستقبل طبعاً متقلوش أي حاجة عن نجوم كأس العالم إن شاء الله بعد 10 سنين تكونوا نجوم كبار وزي محمد صلاح وأكبر".

ودارت لعبة لتقديم المفاجآت والهدايا من سليمان عيد قائلاً: "دي هدايا للي هيحاوب صح على إفيهات الأفلام الخاص بيا، وجاءت الجائزة الأولى رداً على إفيهات من فيلم جاء البيان التالي.

ودارت جلسة فكاهية لتخفيف الضغط على أبطال الكابيتانو، حيث التقط صورة تذكارية مع نجوم الكابيتانو

وعلق عيد قائلاً: "في مواهب كبيرة في مصر وإن شاء الله نلاقي نجوماً في المستقبل، وأجي أعمل معاهم برامج بعد ما يكبروا وافتكر أني كنت موجوداً معاهم".