السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع هدايا الرئيس على الأطفال خلال توافدهم على كنيسة العذراء بمطروح

توزيع هدايا الرئيس
توزيع هدايا الرئيس على الأطفال بالكنائس

شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح، منذ قليل، توزيع الهدايا العينية على الأقباط أثناء توافدهم لأداء قداس عيد الميلاد المجيد.

 

ورصدت "الدستور" توزيع هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الأطفال من قبل حزب مستقبل وطن بمطروح.

 

وكان قد بدأ، مساء اليوم،  قداس عيد الميلاد المجيد بمحافظة مطروح حيث رصدت الدستور القداس بكنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسى مطروح .

 

وتوافد الاخوة الأقباط علي كنائس مطروح لاداء قداس عيد الميلاد والاحتفال  وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط الكنائس.  

 

وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، توافد الأخوة للأقباط لاداء قداس رأس السنة الميلادية الجديدة حيث رصدت الدستور مظاهر احتفال الكنيسة وسط فرحة الاطفال والاقباط.

 

وبدأت الاحتفالات بالتبريك والالحان  القبطية وذلك استعدادا  لاستقبال العام الجديد حيث  تم تقديم سكتش عن العام الجديد من قبل زوي الهمم بالاضافة إلي الترانيم من قبل براعم حضانة اجيا ماريا ثم عرض حصاد عام 2022.


وقدم كورال الملائكة  بكنيسة العذراء مريم عددا من الترانيم المسيحية "  احنا ملائكة الأحد، العليقة التي رأها موسي " وعددا من الألحان القبطية .

 

وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد قام القمص متي زكريا راعي كنائس مطروح القس نوح نبيل كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم بتوزيع عددا من الهدايا العينية علي الأطفال احتفالا بالعام الجديد .

 

وبالانوار والشموع والملح .. تزينت فنادق ومنتجعات وكامبات واحة سيوة  للاحتفال برأس السنة الميلادية حيث ارتفعت نسب اقبال الزوار المصريين والأجانب  الي ١٠٠%.

وأكد محمد جيرى مدير إدارة السياحة بسيوة، خلال حديث سابق لـ"الدستور، أن  فنادق وكامبات ومنتجعات واحة سيوة كاملة العدد، نظرا لاقبال الزوار تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية مشيرا إلي أن بلغت نسبة الأشغال بالواحة 100% .

 

توزيع هدايا الرئيس على الأطفال بالكنائس
توزيع هدايا الرئيس على الأطفال بالكنائس
توزيع هدايا الرئيس على الأطفال بالكنائس
توزيع هدايا الرئيس على الأطفال بالكنائس
الأخوة الاقباط الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة العذراء مريم توزيع هدايا قداس عيد الميلاد المجيد مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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