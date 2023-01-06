سليمان عيد يقدم فقرات سحرية لمواهب «كابيتانو مصر»

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل الفنان الكوميدي سليمان عيد، ضيفًاً على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وفاجئ الفنان سليمان عيد مواهب الكابيتانو بشخصية بابا نويل، حيث أصر على مفاجأة مواهب الكابيتنانو بشخصية مميزة حيث ارتدى لبس باب نويل تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.