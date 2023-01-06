الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«كابيتانو مصر».. تعرف على تشكيل فريق الممثلين من سليمان عيد

سليمان عيد
سليمان عيد

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل الفنان الكوميدي سليمان عيد، ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وحول طلب تشكيل فريق لكرة القدم من الممثلين تابع: "السقا حريف جداً هو أناني شوية بس حريف ورامي إمام المخرج لاعيب جامد وحريف، رامز جلال عصام كاريكا، وبقيت الفنانون زي حالاتي مش لاعبيه بس".
 

مواد متعلقة

«هى دى مصر».. «كابيتانو مصر» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد بالكحك والبسكويت

بث مباشر لحلقة جديدة من برنامج «كابيتانو مصر»

الرئيس السيسى للأقباط: «لازم نأكد فى كل مناسبة إننا واحد»

لحظة مغادرة الرئيس السيسى كاتدرائية ميلاد المسيح بعد التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسى للأقباط: «لازم تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز»

قبطية تقبل الرئيس السيسى فى احتفال عيد الميلاد المجيد

لحظة وصول الرئيس السيسى إلى كاتدرائية السيد المسيح

استقبال حافل بالزغاريد والهتافات للرئيس السيسى فى قداس عيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بعد حديث الرئيس السيسي عنه.. قراءة في أسرار كتاب البابا تواضروس

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين ببني سويف

محمد زيدان مشجعًا لأبطال «كابيتانو مصر»: عاوز أهداف كتير

«النواب الأمريكى» يبدأ جلسة التصويت الـ 13 لاختيار رئيسه

مصطفى أبو زيد: يجب انتهاج سياسة متوازنة ودعم الصناعة لعبور الأزمة الاقتصادية

رسائل الرئيس السيسى للمصريين من كاتدرائية ميلاد المسيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة