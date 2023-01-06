سليمان عيد: «كابيتانو مصر» هيطلع مواهب هتشرفنا في الكورة

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل الفنان الكوميدي سليمان عيد، ضيفًاً على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وقال سليمان عيد: "تجربة كابيتانو مصر حلوة جداً خاصة بعد كأس العالم، بحلم يكون عندنا ناس تطلع جامدة جداً وتطلع، وتكون الرعاية ليهم جامدة والمشروع دة أنا متفائل له وافتكري هيطلع ولاد هيشرفونا في الكرة".