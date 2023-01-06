بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم في مطروح (صور)

توافد الإخوة الأقباط علي كنائس مطروح لأداء قداس عيد الميلاد والاحتفال وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط الكنائس.

وبدأ منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد بمحافظة مطروح، ويرصد الدستور في السطور التالية، كواليس ومظاهر الاحتفال بكنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسى مطروح.

وبدأت الاحتفالات بالتبريك والالحان القبطية وذلك استعدادا لاستقبال العام الجديد حيث تم تقديم سكتش عن العام الجديد من قبل زوي الهمم بالاضافة إلي الترانيم من قبل براعم حضانة “اجيا ماريا” ثم عرض حصاد عام 2022.

وقدم كورال الملائكة بكنيسة العذراء مريم عددا من الترانيم المسيحية " احنا ملائكة الأحد، العليقة التي رأها موسي " وعددا من الألحان القبطية .

وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد قام القمص متي زكريا راعي كنائس مطروح القس نوح نبيل كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم بتوزيع عددا من الهدايا العينية علي الأطفال احتفالا بالعام الجديد .

وتزينت فنادق ومنتجعات وكامبات واحة سيوة، بالانوار والشموع والملح، احتفالًا برأس السنة الميلادية حيث ارتفعت نسب إقبال الزوار المصريين والأجانب إلى 100%.