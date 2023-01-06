«هى دى مصر».. «كابيتانو مصر» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد بالكحك والبسكويت

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم الذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وقدمت الدكتورة رشا الجندي، الخبيرة النفسية، لبرنامج "كابيتانو مصر"، جلسة مع المشاركين ببرنامج "كابيتانو مصر"، حيث قدمت لهم وجبة من الكعك والبسكوت لتهنئة المواهب الأقباط بعيد الميلاد المجيد تتخللها جلسة نقاشية مع عدد من المواهب.

وجاءت الجلسة بحضور كابتن محسن عبدالمسيح، عضو اللجنة الفنية لـ"كابيتانو مصر"، تذكر خلالها عددا من المواقف مع الصيام بالنسبة للأقباط.

وقال محسن عبدالمسيح: "مصر دايماً كده عمرنا ما عرفنا ده مسلم وده مسيحي كلنا أخوات وصحاب هي دي مصر اللي أن أعرفها".