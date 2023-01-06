مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق “بني سويف ـ الزعفرانة الجديد” بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلي المستشفي التخصصي وجار اتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق بني سويف ـ الزعفرانه الجديد، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع “خالد محمد عبد اللطيف 35 عامًا، سائق” مقيم بمحافظة سوهاج، وتبين إصابة “حسام.ط.ع 39 عامًا”، مقيم بمحافظة بني سويف، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري.