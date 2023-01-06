محافظ قنا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز قنا، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى وگيل المطرانية ، والقمص امونيوس فارس، والقمص بولا بهيج ، والقمص رويس نصر وعدد من القساوسة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء ايهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وفضيلة الشيخ تاج الدين مدير عام منطقة قنا الأزهرية، وعادل الافيونى الامين العام لجامعة جنوب الوادى، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى بالمحافظة.

أعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته لنيافة المطران شاروبيم، ولرجال الدين المسيحى والأخوة المسيحيين، مؤكدا على روح المحبة والتسامح والود التى تربط أبناء مصر، فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية والتي تؤكد على أن شعب مصر نسيج واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية.

وأكد "الداودى" أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا، لا يستطيع المخربون العبث بها ولا بوحدتها الوطنية التي تسودها الأخوة والمحبة والسلام، لافتا أنه يجب على كل مصري مخلص أن يتكاتف من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية، والعمل على النهوض بها، لبناء الجمهورية الجديدة، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية، بتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية، فى مختلف القطاعات، والتى تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى، وذلك تأكيدا على حرص الدولة بالاهتمام بالمواطنين.

ومن جانبه رحب نيافة المطران شاروبيم، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين ابناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحيين، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.