الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

جريدة الدستور

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد بـ كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ الشعب المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن، وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدًا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية".

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