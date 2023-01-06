لحظة وصول الرئيس السيسى إلى كاتدرائية السيد المسيح

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، حسبما جاء في نبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا، للاحتفال الرسمي بقداس عيد الميلاد المجيد،

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.