الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث علمى: الرئيس السيسى زرع داخلنا الحلم والسعى إلى تحقيقه

السيسي
السيسي

قال محمد عبداللطيف، الباحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زرع داخل الشباب المصري الحلم والسعي من أجل تحقيقه، ولهذا أصبح الباحثون يشهدون تحقيقًا كاملًا لكافة أبحاثهم العلمية وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

صندوق تحيا مصر 

وأكد الباحث محمد عبداللطيف، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن صندوق تحيا مصر داعم للأفكار البحثية بصورة كبيرة، ولهذا أصبح البحث العلمي مطبقًا عمليًا.

الأبحاث العلمية  

وأضاف في حديثه، أنه تم إنشاء وحدة التكنولوجيا الطبية والذي يهدف إلى تطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، خاصة أن تطبيق تلك الأبحاث يعني توفير فرص عمل للمواطنين.

الدكتور محمد عبد اللطيف السيسي مصر تستطيع الابحاث العلمية دي ام سي

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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