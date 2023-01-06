مصطفى كامل: ما يقدمه الرئيس السيسى لـ«ذوى الهمم» تجارة رابحة مع الله

وجه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بذوي الهمم، واهتمامه بتنمية قدراتهم والاستفادة منهم باعتبارهم مواطنين فاعلين في المجتمع.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اللي الرئيس السيسي بيعمله مع ذوي الهمم تجارة رابحة مع الله، بتحتضني ناس منهم كثير جدًا بيعدوا في حياتنا على مدى العمر كله طفل بركة في البيت وبركة في الحياة، أطفال كثيرة من ذوي الهمم مجتمعهم وقرايبهم بيشوفهم بركة".

وأضاف: "لما بنقابل حد من ذوي الهمم بنقوله ادعي لنا، لأن أنتي مؤمنة إن دي حالة جميلة، اللي بيعمله تجارة رابحة، ربنا يقعدهالنا كلنا، ويقعدهاله، ويقعدها لمصر".

ووجه مصطفى كامل، الشكر لكل من ساهم في تقديم المواهب من ذوي الهمم في احتفالية "قادرون باختلاف"، كما وجه تحية خاصة للفنان هشام جمال.