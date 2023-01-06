باحثة: بالذكاء الاصطناعى يمكن التوصل إلى معرفة كيف كان صوت الإنسان قديماً

قالت الباحثة النوبية أمنية إبراهيم، إنها أنجزت دراسة حديثة لتثبت كيف يتغير صوت الإنسان والمراحل التي يمر بها الصوت حسب البيئة المحيطة بالإنسان حتى يصل إلى المستمع.

علم الصوتيات

وأكدت الباحثة النوبية أمنية إبراهيم، خلال لقائها ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه باستخدام الذكاء الاصطناعي مع وجود الحنجرة يمكن التوصل إلى صوت هذا الإنسان ومعرفة كيف كان من قبل.

معرفة صوت الإنسان قديماً

وأضافت في حديثها، أنها حصلت على مجموع مرتفع بالثانوية العامة ومع ذلك حرصت على دخول كلية الآداب قسم الصوتيات.