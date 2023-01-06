«الكابيتانو».. محمد زيدان لنجوم «كابيتانو مصر»: ننتظركم فى كأس الأمم

واصلت الحلقة الخامسة من برنامج «كابيتانو مصر» كتابة النجاح الكبير الذى يحققه البرنامج منذ بدء عرضه على قنوات «أون»، وسط أجواء حماسية كبيرة تليق ببرنامج اكتشاف المواهب الكروية الأضخم فى المنطقة، الذى تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلاله، تجربة مميزة ومختلفة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كريس المصرى مفاجأة الحلقة الخامسة.. وجلسات نفسية لتقليل توتر اللاعبين

اتبع القائمون على برنامج «كابيتانو مصر» الطرق العلمية لتقليل توتر اللاعبين الموجودين داخل المعسكر المغلق، بتقديم فقرات ترفيهية، والاستعانة بالدكتورة رشا الجندى، الخبيرة النفسية، التى عقدت جلسة مع المشاركين، لتخفيف الضغوط والاستماع لتعليقاتهم.

وقال أحد اللاعبين، خلال الجلسة النفسية، إن والده حرمه من ممارسة كرة القدم فى البداية، بسبب خوفه الشديد عليه، لكن بعد اشتراكه فى البرنامج أصبح يدعمه بقوة. وذكر لاعب آخر أن وفاة جده أثرت عليه نفسيًا، لأنه كان الداعم الأكبر له.

وعلقت الدكتورة رشا قائلة: «المشاركون لديهم قابلية للتعلم والتدريب.. زى القماشة ينفع نشتغل عليها ونطلع منها أفضل حاجة».

وتضمنت الفقرات الترفيهية فقرة «الساحر»، وقدمها كريس المصرى، الذى نفذ مجموعة من الألعاب التى تعتمد على خفة اليد، ثم شرح سر كل لعبة، مشددًا على أنه «لا يوجد شىء اسمه سحر.. خفة اليد هى الأساس».

وشارك الكابتن محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادى بروسيا دورتموند وفيردر بريمن الألمانيين السابق، فى الحلقة كضيف.

ودخل «زيزو» إلى الملعب متخفيًا وسط أجواء مرحة، وحرص على مصافحة اللاعبين والمدربين، ووجه نصائح للمشاركين، ثم قال: «مبسوط إنى معاكم، وأتمنى فى يوم من الأيام يكون بينكم نجم كبير يشرف بلده ويحترف ويلعب فى المنتخب.. أنتم الجيل اللى فى مرحلة الحلم وممكن يوصل للنجومية والعالمية».

وأشاد «زيدان» بفكرة البرنامج وبالمدربين المشرفين على الفرق، مضيفًا: «كابتن محمد اليمانى من أحرف لاعبى مصر، ولعب فى كأس العالم للشباب.. ونحن من نفس الجيل، وحققنا أحلامنا ومر الوقت سريعًا».

ووجه حديثه للاعبين الصغار: «اللى بينجح بيسيب تاريخ له ولأهله ولبلده ولنفسه.. من ١٤ سنة كنت ألعب فى كأس الأمم الإفريقية، والآن تشاهدون أهدافى.. تركت خلفى تاريخًا وحلمًا تحقق، وخلال ١٠ سنوات سيكون أحدكم يلعب فى كأس الأمم، وسنشاهده جميعًا ونشجعه».

وخلال الحلقة، جرى تسليط الضوء على المحافظات المختلفة والبيئات المتنوعة التى جاء منها اللاعبون.

البداية كانت مع الناشئ محمد إسماعيل إبراهيم، من محافظة الشرقية، الذى قال إن والده هو سبب حبه لكرة القدم، وكان يحضر معه كل التدريبات، وبعد وفاة الأب منذ ٥ سنوات توقف عن لعب كرة القدم لفترة، مؤكدًا أن والدته هى من تدعمه الآن.

وأضاف «إبراهيم» أنه يحلم بأن يكون لاعبًا شهيرًا، ليرد الجميل لوالدته. وتابع: «بمرور كل يوم أقترب أكثر من تحقيق حلمى، ويملؤنى الأمل أن أكون ضمن الفريق الفائز فى البرنامج، وأن أحترف يومًا ما فى نادى ريال مدريد».. وكانت قصة اللاعب إنسانية ومؤثرة جدًا.

ثم انتقلت الكاميرات إلى محافظة كفرالشيخ، بلد اللاعب أحمد هشام أبوسعدة، من مدينة دسوق، الذى قال إنه يلعب فى مركز الدفاع، ويتمنى أن يكون أفضل لاعب فى مصر لكى يسعد عائلته.

وأضاف والد الطفل: «أساعد ابنى منذ أن أدركت أنه موهوب، وقد فاز بجوائز كثيرة، كما أشجعه على حفظ القرآن والتميز فى الدراسة».

وفى محافظة أسيوط، حيث مزارع الرمان، حكى البرنامج قصة اللاعب محمد عصمت، الذى وصف «كابيتانو مصر» بأنه فرصة كبيرة لتقديم المواهب، مشيرًا إلى أنه يريد أن يكون نجمًا عالميًا من خلال هذا البرنامج.

إثارة اللحظات الأخيرة و«فار» وركلات الترجيح فى مباراة «أبوجريشة» و«بوبو»

قبل مباراة الحلقة الخامسة، حرص المدربان أحمد الكاس ومحمد اليمانى على تقديم عدد من النصائح إلى اللاعبين.

وقال الكابتن أحمد الكاس للاعبيه: «هذه أول مباراة لنا فى البرنامج، وأؤكد أنها منافسة مع فريق آخر وليست معركة.. لا يجوز أن أصرخ فى وجه زميلى لأنه ضيع فرصة، فلا مشكلة فى الخطأ والجميع يتعلم»، مضيفًا: «نريد الفوز، ولتحقيقه لا بد من الالتزام بالتنظيم والتركيز.. العب كرة قوية وندية».

ووجه الكابتن محمد اليمانى مجموعة من التعليمات للاعبى فريقه قائلًا: «لا نريد أن يضغط علينا الفريق المنافس، بل لا بد أن نضغط نحن.. نلعب كويس ونتحرك مع بعض، العب برجولة فى الملعب، وانتظر نتيجة جيدة. لا بد من أن نلعب كرة سهلة، والحرص على الأخلاق قبل أى شىء».

بدأت المباراة بين فريقى «على أبوجريشة» بقيادة محمد اليمانى، و«بوبو» بقيادة أحمد الكاس، وسط حماس كبير من كل المشاركين فى البرنامج، من لاعبين ومدربين وإعلاميين.

ووجه كل مدرب لاعبيه من على خط التماس، وكان الكابتن محمد اليمانى صاحب الصوت الأعلى، ما دفع محمد زيدان للتنبيه على أن الانفعال الزائد خطأ.

وشهدت المباراة بين فريقى «على أبوجريشة» و«بوبو» ندية قوية من البداية، ونجح فريق «أبوجريشة» فى إحراز هدف وحافظ عليه حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحتسب «الفار» ضربة جزاء لـ«بوبو»، وبالفعل تم تسديدها فى المرمى لتنتهى المباراة بالتعادل، وجرى اللجوء إلى ضربات الجزاء.

وانتهت المباراة، وهى الأولى فى المجموعة الثانية ببطولة «كابيتانو مصر»، بفوز فريق «على أبوجريشة» على فريق «بوبو» بضربات الجزاء، بنتيجة ٣ أهداف مقابل هدفين، بعد مباراة قوية انتهى وقتها الأصلى بهدف لمثله.

وقدم الفريقان مباراة قوية وسط حماس شديد من الكابتن محمد اليمانى، مدرب فريق «على أبوجريشة»، واعتراضه على الكثير من اللعبات خلال المباراة. ووفقًا لنظام البطولة، يحصل الفائز خلال المباراة على ٣ نقاط، بينما الفائز بضربات الجزاء يحصل على نقطتين فقط.

ومنح النجم محمد زيدان «الشارة الذهبية» للاعب حازم محمود، من فريق «على أبوجريشة»، وللحارس أحمد عبدالفتاح، من فريق «بوبو».

واستبعد الكابتن أحمد الكاس لاعبين من فريقه بعد الخسارة، وفقًا للوائح البطولة، هما طارق خالد وتهامى على، وقال: «موقف صعب ومؤلم، وأعتبر هذه أصعب لحظة فى حياتى، ولم أكن أتخيل أن أقف هذا الموقف.. ممكن أى حد يرجع تانى بمستوى أعلى، لا بد من الإصرار لتحقيق أهدافك».