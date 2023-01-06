إصابة شخص فى انهيار منزل بمنشأة القناطر

انهار منزل بشارع مدحاية الدبركي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر أسفر عن إصابة مالكه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار منزل بشارع مدحاية الدبركي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انهيار منزل قديم مما تسبب في إصابة مالكه المدعو السيد ق، دون وقوع خسائر بشرية أخرى، جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة المعنية رفع الأنقاض بالاستعانة بلودر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.