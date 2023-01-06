إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

تم نقل المصابين مستشفى إيتاى البارود المركزى للعلاج وجار تحرير محضر بالواقعة ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية أمام قرية الأربعين اتجاه القاهرة بدائرة مركز إيتاى البارود ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم نقل المصابين ورفع السيارة من مكان الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة إيتاى البارود إصابة كل من " نصره ح. ا. "٦٠ سنة ربة منزل وتقيم القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم و"محاسن ح. ا." ٦٠ سنة ربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم و"نهى ال. ذ." ٣٢ سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم من أسرة واحدة.