الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مليون جنيه تعاملات.. الداخلية تكشف تفاصيل سقوط «عصابة العملة» بأسيوط

عصابة
عصابة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص “مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط”، وبحوزتهم مبلغ مالى (5,632,000) مليون جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالإشتراك مع 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد".

 وأقروا بقيامهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وجلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات- أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والإستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل وبحوزتهما "مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه- 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام- والأوراق والمستندات الدالة على ذلك".

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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